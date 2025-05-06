Чеферін: Італійська футбольна інфраструктура – це ганьба

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився про футбольну інфраструктуру Італії на тлі її провальної заявки на проведення фіналу Ліги чемпіонів.

Слова функціонера наводить Sportmediaset.

"На мою думку, футбольна інфраструктура Італії – це ганьба. Ви – одна з найбільш футбольних країн, ви виграли багато змагань, зокрема чемпіонат Європи. Я вже втомився від цих дискусій, адже окрім слів потрібні дії. Євро-2032? Я не хвилююсь з цього приводу. Вже навіть керівництво країни зрозуміло, що із цим щось потрібно робити. Я впевнений, що Італія достойно прийме турнір", – розповів Чеферін.

Нагадаємо, попередньо міланський "Сан-Сіро" отримав право прийняти фінал Ліги чемпіонів у 2027 році, але згодом УЄФА його відібрало та, за повідомленнями ЗМІ, передало арені мадридського Атлетико "Метрополітано".

Втім, чемпіонат Європи-2032 року все ж пройде на полях Італії та Туреччини.

Раніше повідомлялось, що Наполі може знести свій культовий стадіон через нерентабельність реконструкції.