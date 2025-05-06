Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Чеферін: Італійська футбольна інфраструктура – це ганьба

Володимир Максименко — 6 травня 2025, 12:05
Чеферін: Італійська футбольна інфраструктура – це ганьба
Getty images

Президент УЄФА Александер Чеферін висловився про футбольну інфраструктуру Італії на тлі її провальної заявки на проведення фіналу Ліги чемпіонів.

Слова функціонера наводить Sportmediaset.

"На мою думку, футбольна інфраструктура Італії – це ганьба. Ви – одна з найбільш футбольних країн, ви виграли багато змагань, зокрема чемпіонат Європи. Я вже втомився від цих дискусій, адже окрім слів потрібні дії.

Євро-2032? Я не хвилююсь з цього приводу. Вже навіть керівництво країни зрозуміло, що із цим щось потрібно робити. Я впевнений, що Італія достойно прийме турнір", – розповів Чеферін.

Нагадаємо, попередньо міланський "Сан-Сіро" отримав право прийняти фінал Ліги чемпіонів у 2027 році, але згодом УЄФА його відібрало та, за повідомленнями ЗМІ, передало арені мадридського Атлетико "Метрополітано".

Втім, чемпіонат Європи-2032 року все ж пройде на полях Італії та Туреччини.

Раніше повідомлялось, що Наполі може знести свій культовий стадіон через нерентабельність реконструкції.

Інтер Мілан Сан-Сіро УЄФА Александер Чеферін

Александер Чеферін

Президент УЄФА розкритикував ідею ФІФА розширити кількість учасників ЧС-2030
Це все фуфло: в РФ відреагували на чутки про повернення команд на міжнародну арену
Чеферін оцінив дебютний сезон оновленої Ліги чемпіонів
Президент УЄФА: Ми неприбуткова організація. Солідарність – це сенс нашого існуванння
Чеферін: На щільний графік жаліються ті, хто отримують найвищі зарплати

Останні новини