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Президент Спортинга: Тільки найгірший агент у світі може зупинити продаж Дьокереша

Олексій Погорелов — 30 червня 2025, 11:14
Віктор Дьокереш
Віктор Дьокереш
IMAGO

Президент Спортинга Фредеріку Варандаш поділився своїм баченням ситуації навколо Віктора Дьокереша.

Слова 45-річного португальця наводить ESPN.

Форвард збірної Швеції сподівався, що "леви" стримають слово щодо джентельменської угоди, за якої його відпустять цього літа за 60+10 мільйонів євро.

Проте Варандаш заявив, що він не продасть футболіста за менш ніж 70 мільйонів євро. Це в свою чергу викликало невдоволення у 27-річного Дьокереша, який більше не збирається тренуватися та грати за лісабонський клуб.

На Віктора все ще претендують Арсенал та Манчестер Юнайтед, і Варандаш вважає, що Дьокереш буде проданий.

"Якщо ви запитаєте мене сьогодні, то є велика ймовірність, що Віктор піде. В останні кілька тижнів ми стежили за ринком, і я бачив, як такий гравець, як Мартін Зубіменді, який на півроку молодший за Віктора, перейшов до Арсенала за 65 мільйонів євро.

Я бачив, як в АПЛ продали двох гравців: Матеуса Кунью та Бріана Мбемо (ще не продали) – форвардів, які, на мою думку, не мають такої якості, як Віктор. Їх продали приблизно за 75 мільйонів євро. Йдеться про гравців, яким 26 років.

Тож, враховуючи вимоги, які ми висуваємо щодо вартості Віктора, я вважаю, що він може піти, якщо тільки у нього не найгірший агент у світі. У що мені важко повірити, тому що він один з найкращих футболістів у світі", – сказав Варандаш.

Віктор Дьокереш приєднався до Спортинга влітку 2023 року, перейшовши з Ковентрі за 24 мільйони євро. За два сезони в Португалії 27-річний швед відзначився 97 голами та 28 асистами в 102 матчах.

Раніше стало відомо, що Віктор Дьокереш відмовився від пропозиції туринського Ювентуса.

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