Президент Спортинга висловився щодо "джентельменської угоди" з Дьокерешем

Президент лісабонського Спортинга Фредеріку Варандаш прокоментував новини щодо трансферу форварда його команди Віктора Дьокереша.

Слова 45-річного португальця наводить The Athletic.

Форвардом збірної Швеції цікавляться топові клуби Європи після того, як він забив 54 голи у 52 матчах сезону-2024/25.

Раніше говорилося про джентельменську угоду між Спортингом та Дьокерешем: незважаючи на клаусулу в розмірі 100 мільйонів євро, "леви" будуть готові відпустити його за 60 мфльйонів фіксованої суми + 10 мільйонів бонусами.

Проте Варандаш заявив, що лісабонський клуб не збирається цього робити, прагнучи заробити більше. Він розкритикував агента футболіста через те, що той звинуватив Спортинг у відмові від своєї обіцянки.

"Я хочу прояснити одну річ: ми в Спортингу маємо здоровий глузд. Ми сказали дві речі (на початку сезону): що не вимагатимемо 100 мільйонів євро і що сума залежатиме від результатів Віктора. Як він виступив? 63 голи, 17 гольових передач (клуб і збірна), фантастична форма, один з найкращих сезонів в історії португальського футболу. Але навіть тоді Спортинг не вимагатиме виплачувати його клаусулу. Але люди повинні знати, що погрози, шантаж і образи зі мною не пройдуть. Я можу гарантувати одне: Віктор Дьокереш не піде звідси за 60 мільйонів євро плюс 10 мільйонів євро бонусів. Не піде, а гра, яку веде його агент, тільки погіршить ситуацію. На даний момент у нас немає жодної пропозиції щодо нього", – сказав Варандаш.

Віктор Дьокереш приєднався до Спортинга влітку 2023 року, перейшовши з Ковентрі за 24 мільйони євро. За два сезони в Португалії 27-річний швед відзначився 97 голами та 28 асистами в 102 матчах.

Раніше з'явилася інформація, що колишній тренер Реала та Ліверпуля може очолити збірну Італії.