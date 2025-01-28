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Президент Сантоса зворушливим відео анонсував повернення Неймара

Руслан Травкін — 28 січня 2025, 20:24
Президент Сантоса зворушливим відео анонсував повернення Неймара
Марсело Тейшейра
Instagram

Президент Сантоса Марсело Тейшейра анонсував повернення до команди форварда Неймара.

Це він зробив у себе в Instagram, опублікувавши відео з молодим Неймаром.

"Складається відчуття, що це було лише вчора. Як швидко летить час. Настав час будувати нову історію. Повертайся у свій будинок, ми чекаємо на тебе з розкритими обіймами", – написав Тейшейра.

Нагадаємо, була інформація, що після розірвання контракту з саудівським Аль-Хілялем Неймар повернеться на батьківщину, де підпише контракт із Сантосом.

Угода буде розрахована на 6 місяців та не буде мати опції продовження. А вже наступний сезон форвард планує розпочати в одному з європейських клубів.

Неймар є вихованцем Сантоса. За клуб він грав з 2009 до 2013 року. Загалом відіграв 225 поєдинків і забив 136 голів.

Неймар Сантос

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