Президент Реала хоче продати Луніна

Президент Реала Флорентіно Перес планує продати голкіпера Андрія Луніна у наступне трансферне вікно.

Про це повідомляє DefensaCentral.

За інформацією джерела, Перес не збирається відпускати Луніна влітку 2025 року вільним агентом. Флорентіно повідомив агента українця, що якщо Лунін не продовжить угоду, то Реал продасть його у наступне трансферне вікно, щоб отримати за нього хоча б якісь кошти.

Український воротар має чинний контракт з "вершковими" до кінця сезону-2024/2025.

У сезоні-2023/24 голкіпер зіграв 31 матч, у яких пропустив 32 голи та 12 разів "відіграв на нуль". У цьому сезоні українець ще не грав.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що 25-річний воротар дав зрозуміти президенту мадридського клубу Флорентіно Пересу, що планує допрацювати свій поточний контракт, а потім піти з клубу вільним агентом влітку 2025 року.