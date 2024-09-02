Лунін повідомив Переса про своє майбутнє у Реалі

Український голкіпер Реала Андрій Лунін вирішив покинути мадридський клуб наступного літа.

Про це повідомляє Realmadridexclusivo.

25-річний українець дав зрозуміти президенту "вершкових" Флорентіно Пересу, що планує допрацювати свій поточний контракт, а потім піти з клубу вільним агентом влітку 2025 року.

Лунін перейшов до Реала влітку 2018 року. Його придбали у луганської Зорі за 8,5 млн євро. За цей період він двічі вигравав Ла Лігу, двічі Лігу чемпіонів, двічі Суперкубок Іспанії, двічі Суперкубок УЄФА, Кубок Іспанії та Клубний чемпіонат світу.

У минулому сезоні Анадій зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Напередодні Реал з дублем французького нападника Кіліана Мбаппе обіграв Бетіс.