Усе залежить від ситуації з Назаренком: президент Полісся – про трансферні цілі команди

Президент Полісся Геннадій Буткевич прокоментував трансферні цілі команди, наголосивши, що житомирський клуб розглядає серйозні пропозиції щодо можливого переходу в інший клуб одного зі своїх лідерів Олександра Назаренка.

Його слова наводить пресслужба "вовків".

"Наша майбутня робота на трансферному ринку залежить від того, як розвиватиметься ситуація з Олександром Назаренком. Нині на нього великий попит. Клуб розглядає серйозні пропозиції. Якщо досягнемо домовленостей з одним із претендентів, тоді у нас звільниться позиція лівого вінгера. Відповідно, ми зробимо все можливе, щоб уже у це трансферне вікно заповнити вакантну ланку якісним футболістом. Тому нові придбання можливі", – зазначив Буткевич.

У поточному сезоні Назаренко провів 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав 6 асистів. Портал Transfermarkt оцінює 25-річного гравця у 2 млн євро.

Раніше Буткевич прокоментував звільнення Володимира Теслі з посади віцепрезидента команди.