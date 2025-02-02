Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Усе залежить від ситуації з Назаренком: президент Полісся – про трансферні цілі команди

Олексій Мурзак — 2 лютого 2025, 16:55
Усе залежить від ситуації з Назаренком: президент Полісся – про трансферні цілі команди
Геннадій Буткевич
ФК Полісся

Президент Полісся Геннадій Буткевич прокоментував трансферні цілі команди, наголосивши, що житомирський клуб розглядає серйозні пропозиції щодо можливого переходу в інший клуб одного зі своїх лідерів Олександра Назаренка.

Його слова наводить пресслужба "вовків".

"Наша майбутня робота на трансферному ринку залежить від того, як розвиватиметься ситуація з Олександром Назаренком. Нині на нього великий попит. Клуб розглядає серйозні пропозиції.

Якщо досягнемо домовленостей з одним із претендентів, тоді у нас звільниться позиція лівого вінгера. Відповідно, ми зробимо все можливе, щоб уже у це трансферне вікно заповнити вакантну ланку якісним футболістом. Тому нові придбання можливі", – зазначив Буткевич.

У поточному сезоні Назаренко провів 20 матчів у всіх турнірах, в яких забив 7 голів та віддав 6 асистів. Портал Transfermarkt оцінює 25-річного гравця у 2 млн євро.

Раніше Буткевич прокоментував звільнення Володимира Теслі з посади віцепрезидента команди.

Полісся Футбольні трансфери Чемпіонат України, УПЛ Олександр Назаренко Геннадій Буткевич

Полісся

Буткевич – про звільнення Теслі: Наші погляди в управлінні клубом розходяться
Молодий португальський вінгер приєднався до Полісся
Від нового голеадора для Полісся до відходу легенди Шахтаря. Головні трансфери січня в УПЛ
Полісся оголосило про припинення співпраці із віцепрезидентом клубу
Полісся виступило із заявою щодо можливого будівництва стадіона

Останні новини