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Манчестер Сіті виставив на аукціон речі Гвардіоли

Микола Літвінов — 21 липня 2026, 00:05
Манчестер Сіті виставив на аукціон речі Гвардіоли
Жузеп Гвардіола
Getty Images

Англійський Манчестер Сіті виставив на онлайн-аукціон речі іспанського наставника Жузепа Гвардіоли.

Про це повідомляє Reuters.

Це стосується предметів з офісу колишнього тренера "містян". Зокрема, манчестерський клуб пропонує тренувальну куртку, стілець, лампу, набір кавових чашок, колекцію ладану, свисток, фотографію в рамці та інші дрібні речі, які залишив після себе Гвардіола.

Також МанСіті вже встиг розпродати ювілейний м'яч з автографом Ерліна Голанда 3000 євро, яким нападник забив свій ювілейний 100-й гол за клуб. 

Нагадаємо, що Жузеп Гвардіола залишив посаду коуча Манчестер Сіті після завершення сезону-2025/26.

Іспанський фахівець пропрацював у клубі 10 років, за час яких привів "містян" до 20 завойованих трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона Англії, 3 Кубки Англії, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу 2023 року.

Напередодні повідомлялося про інтерес до Гвардіоли з боку збірної Італії.

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