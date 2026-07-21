Манчестер Сіті виставив на аукціон речі Гвардіоли

Англійський Манчестер Сіті виставив на онлайн-аукціон речі іспанського наставника Жузепа Гвардіоли.

Про це повідомляє Reuters.

Це стосується предметів з офісу колишнього тренера "містян". Зокрема, манчестерський клуб пропонує тренувальну куртку, стілець, лампу, набір кавових чашок, колекцію ладану, свисток, фотографію в рамці та інші дрібні речі, які залишив після себе Гвардіола.

Також МанСіті вже встиг розпродати ювілейний м'яч з автографом Ерліна Голанда 3000 євро, яким нападник забив свій ювілейний 100-й гол за клуб.

Нагадаємо, що Жузеп Гвардіола залишив посаду коуча Манчестер Сіті після завершення сезону-2025/26.

Іспанський фахівець пропрацював у клубі 10 років, за час яких привів "містян" до 20 завойованих трофеїв, серед яких – 6 титулів чемпіона Англії, 3 Кубки Англії, Ліга чемпіонів, Суперкубок УЄФА та клубний чемпіонат світу 2023 року.

Напередодні повідомлялося про інтерес до Гвардіоли з боку збірної Італії.