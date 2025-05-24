Наполі запропонував Де Брейне 2-річний контракт

Наполі зробив пропозицію зірковому півзахиснику Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевіну Де Брейне.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

33-річному гравцю запропонують контракт на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

Також півзахисник отримав пропозиції від клубу МЛС – Чикаго Файр та одного неназваного європейського клубу. Зазначається, що він має ухвалити рішення щодо свого майбутнього найближчими днями.

Нагадаємо, наприкінці червня бельгієць покине Манчестер Сіті на правах вільного агента. Він виступає за англійський клуб із літа 2015 року.

Напередодні Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.