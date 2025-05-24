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Наполі запропонував Де Брейне 2-річний контракт

Олександр Булава — 24 травня 2025, 09:30
Наполі запропонував Де Брейне 2-річний контракт
Кевін де Брейне
Getty Images

Наполі зробив пропозицію зірковому півзахиснику Манчестер Сіті та збірної Бельгії Кевіну Де Брейне.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

33-річному гравцю запропонують контракт на два роки з опцією продовження ще на один сезон.

Також півзахисник отримав пропозиції від клубу МЛС – Чикаго Файр та одного неназваного європейського клубу. Зазначається, що він має ухвалити рішення щодо свого майбутнього найближчими днями.

Нагадаємо, наприкінці червня бельгієць покине Манчестер Сіті на правах вільного агента. Він виступає за англійський клуб із літа 2015 року.

Напередодні Наполі в заключному, 38-му турі чемпіонату Італії обіграв вдома Кальярі (2:0). Неаполітанський клуб на 1 заліковий бал випередив чемпіона попереднього сезону Інтер та завоював свій 4-й трофей в національному чемпіонаті.

Кевін Де Брейне Наполі

Кевін Де Брейне

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