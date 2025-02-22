Вони знищують конкуренцію, – президент Ліона розкритикував зв'язок Катару та ПСЖ

Президент Ліона Джон Текстор піддав критиці ПСЖ та їх фінансовий зв'язок із Катаром, який напряму виділяє гроші для французького гранда.

Слова бізнесмена наводить AS.

"Очевидно, що субсидіювати будь-який бізнес у Європейському союзі іншою державою – порушення. Ми заохочуємо інвестиції у Європу та наш футбол, а ми не вітаємо субсидії.



Уявіть, що Сполучені Штати придбали французьку автомобільну компанію і вирішили конкурувати, маючи необмежений капітал.

Щороку втрачаючи гроші, купуючи частку ринку та давлячи конкурентів. Це б не дозволялося європейським законодавством, як і не повинно дозволятися у футболі.

Коли у ПСЖ зайшов Катар, то їх доходи не сягали й ста мільйонів доларів, а тут іноземна держава починає вкладати у клуб 100, 200, 300 мільйонів. Це призводить до знищення будь-якої конкуренції", – вважає Текстор.