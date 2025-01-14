Власник Ліона назвав Лігу 1 "кімнатним песиком" ПСЖ
Власник Ліона Джон Текстор розкритикував Лігу 1 та президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаїфі.
Слова функціонера наводить ESPN.
"Я навіть не знав про інституційний захист, який має президент ПСЖ. Я навіть не був зосереджений на домінуванні цієї людини у Європейській асоціації клубів.
Я був шокований, коли приїхав на зустріч президентів Ліги 1, а її веде Аль-Хелаїфі. Венсан Лабрун майже завжди мовчав.
Щойно хтось намагався запропонувати якусь ідею, то Нассер гавкав на них, залякував та знущався. А президент ліги сидів та мовчав, як кімнатний песик", – заявив Текстор.
Після 17 турів Ліон знаходиться на шостому місці у турнірній таблиці. маючи у своєму активі 28 очок.
Зазначимо, що через фінансові труднощі "Лес Гонес" можуть вилетіти до Ліги 2 за підсумками сезону-2024/25.
На тлі цього боси клубу склали список футболістів, яких готові продати заради уникнення такого розвитку ситуації.