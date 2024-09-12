Президент Ла Ліги: Вінісіус заслуговує на Золотий м'яч
Президент Ла Ліги Хав'єр Тебас вважає, що вінгер Реала Вінісіус Джуніор заслуговує на "Золотий М'яч".
Його слова передає Mundo Deportivo.
"Вінісіус заслуговує на Золотий м'яч. Він дуже відрізняється у своєму стилі гри. Якщо ж він його не виграє, то точно опиниться в топ-3. А якщо ні, то наступного року. Він точно колись виграє його.
Будемо реалістами, Карвахалю отримати Золотий м'яч буде набагато складніше, ніж Вінісіусу", — сказав Тебас.
У сезоні-2023/24 Вінісіус став переможцем Ліги чемпіонів, Ла Ліги та Суперкубку Іспанії у складі Реала. Загалом бразилець зіграв 37 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 21 забитими м'ячами та віддав 10 результативних передач.
Нагадаємо, нещодавно 24-річний вінгер очолив рейтинг претендентів на отримання нагороди "Золотий м'яч". У цей список також потрапили ще 4 гравці "королівського клубу".