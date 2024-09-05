Вінісіус — лідер рейтингу фаворитів на "Золотий м'яч"

Вінгер мадридського реала Вінісіус Джуніор очолив рейтинг на "Золотий м'яч".

Про це повідомляє Goal.com.

Зазначимо, що ця нагорода видається журналом France Football найкращому гравцю року.

У сезоні-2023/24 Вінісіус став переможцем Ліги чемпіонів, Ла Ліги та Суперкубку Іспанії у складі Реала. Загалом бразилець зіграв 37 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 21 забитими м'ячами та віддав 10 результативних передач.

У топ-3 також потрапили Родрі з Манчестер Сіті, який раніше очолював рейтинг, та одноклубник Вінісіуса Джуд Беллінгем.

Топ-15 претендентів на "Золотий м'яч"-2024 за версією Goal

1. Вінісіус Жуніор (Реал)

2. Родрі (Манчестер Сіті)

3. Джуд Беллінгем (Реал)

4. Дані Карвахаль (Реал)

5. Лаутаро Мартінес (Інтер)

6. Тоні Кроос (Реал, завершив кар'єру)

7. Кіліан Мбаппе (Реал, у сезоні 2023/24 грав за ПСЖ)

8. Гаррі Кейн (Баварія)

9. Філ Фоден (Манчестер Сіті)

10. Ніко Вільямс (Атлетік)

11. Флоріан Вірц (Баєр)

12. Ламін Ямаль (Барселона)

13. Ерлінґ Голанд (Манчестер Сіті)

14. Еміліано Мартінес (Астон Вілла)

15. Дані Ольмо (Барселона, у сезоні 2023/24 грав за РБ Лейпциг)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що український нападник Роми Артем Довбик увійшов до списку номінантів на "Золотий м'яч". У сезоні-2023/24 він виступав у Ла Лізі за Жирону, та став найкращим бомбардиром Іспанської ліги.