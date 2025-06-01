Ми не будемо пасти там задніх: президент Кудрівки – про вихід команди в УПЛ

Президент Кудрівки Роман Солодаренко поділився очікуваннями від виступів в Українській Прем'єр-лізі сезону 2025/26, запевнивши, що його команда не буде в чомусь відставити від інших клубів еліти українського футболу.

Про це він сказав у коментарі YouTube-каналу Трендець.

"Просто на деякі речі потрібно більше часу. Якщо команда з Другої ліги в Першу лігу може потрапити за півроку, умовно, або за рік за спортивним принципом, то побудувати стадіон за півроку немає можливості. Це не від того, що фінансова складова відстає від спортивної. Вони не відстають, але на певні роботи або на певні дії потрібен певний час, ось і все.

А на сьогоднішній день абсолютно всі наші відділи, які є в клубі, які є в команді, які взагалі ми створили, йдуть в ногу з командою. Повірте, ми не будемо від когось у чомусь відставати. Як можна сказати, що щось від когось відстає? Якщо взяти, наприклад, кілька місяців тому TikTok. Перегляди TikTok Кудрівки – під мільйон, перегляди наших перших команд Вищої ліги – 60-70 тисяч. Я не вважаю, що хтось у чомусь відстає", – зазначив він.

Солодаренко наголосив, що його команда не буде пасти задніх.

"Сьогодні я абсолютно готовий до того, що команда потрапить в УПЛ, і ми не будемо пасти там задніх. Все, що необхідно буде для команди – бюджет, поля, тренувальна база, збори – все це для неї буде. На достатньому рівні – не на рівні просто перебування там", – сказав Солодаренко.

Нагадаємо, 1 травня Кудрівка у серії пенальті переграла Ворсклу та вийшла в УПЛ. Водночас для полтавської команди пониження у класі стало першим в історії чемпіонату. Після цього віцепрезидент полтавців Олег Лисак не зміг дати чіткої відповіді, чи продовжить клуб взагалі своє існування.