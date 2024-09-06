Поворознюк: Нікому хабарів щодо стадіону давати не буду

Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував ситуацію щодо ситуації зі зняття з чемпіонату України та заявив, що хабарів нікому давати не буде.

Його слова передає Sport.ua.

"Все, що потрібно для футболу, у нас готове: суперроздягальні, поле з підігрівом, два запасних поля, ложа для преси, зали для пресконференцій, місця для телебачення, Wi-Fi. Аболютно все. Єдине, що у нас з усіх пунктів вимог Комітету з питань стадіонів та безпеки проведення змагань УАФ є перший пункт – він (стадіон) не введений в експлуатацію.

Але це не від мене залежить. Його вже три роки через бюрократію вводять, причому постійно щось переробляють. Адже коли стадіон "Інгулець-Арена" лише починався будуватись, то тоді не було вимог по бомбосховищах, тому що було це ще до повномасштабної війни.

Але мені зараз Андрій Таран, який у згаданому Комітеті відповідає за стадіони, говорить: "Ми вам не дамо дозволу, бо у вас немає акту введення в експлуатацію. Якщо ви хочете грати, то заходьте туди вище у кабінет – і домовляйтеся".

Але нікуди я не буду заходити і нікому хабарів не буду давати. Якщо Інгульцю не дадуть зіграти з Чорноморцем на нашому стадіоні, то я зніму команду з чемпіонату. Це принципове рішення, і я від нього не відійду. Коли я йду на принцип, то не рахуюсь ні з ким і ні з чим",— сказав Поворознюк.