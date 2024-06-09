Понти для приїжджих: Поворознюк прокоментував бюджет Металіста 1925

Президент Інгульця Олександр Поворознюк вважає, що збільшення бюджету харківським Металістом 1925 це понти, щоб показати, що в клубу багато грошей.

Про це він розповів на ютуб-каналі "BurBuzz".

"Гроші я заробляю ось цими руками та ось цим мозком. Хто вам сказав, що я економлю? Я просто ніжки протягую по одежці. Я не можу обіцяти те, чого не зроблю, якісь золоті гори. Можу обіцяти стабільність. Хай хоч один прийде і скаже, що я щось обіцяв, але не зробив.

Збільшення бюджету Металіста 1925? Для мене це понти для приїжджих, аби показати, що в тебе грошей багато. Треба було показувати в УПЛ. Ви ж бачили, як ми двічі Карпати порвали. Подивіться їхній бюджет і наш. У Карпат – це помножити на 5 від Інгульця", — сказав Поворознюк.

Нагадаємо, у весняній частині сезону-2023/24 Інгулець двічі обіграв Карпати та став чемпіоном Першої ліги. Наступний сезон команда з Петрового проведе в Українській Прем'єр-лізі.