Хетафе може підписати чемпіона Європи-2016

Португальський півзахисник Ренату Санчеш може продовжити кар'єру в Хетафе.

Про це повідомляє Footmercato.

Санчеш наразі перебуває в статусі вільного агента – на початку вересня він розірвав контракт із ПСЖ. Після цього на руках у хавбека з'явилося одразу декілька пропозицій щодо продовження кар'єри.

Варіанти із Бразилією, Саудівською Аравією та МЛС він відкинув одразу, оскільки хоче продовжити виступи в Європі. Окрім Хетафе, інтерес до португальця також проявляють Челсі та Лілль. Проте варіант із Хетафе є пріоритетним, оскільки іспанський клуб готовий надати йому місце в основному складі.

За Лілль Санчеш уже виступав у 2019 – 2022 роках. Також грав за Бенфіку, Баварію, Рому та Панатінаїкос. На рахунку хавбека 3 голи у 32 матчах за збірну Португалії, з якою він став чемпіоном Європи 2016 року.