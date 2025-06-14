Інфантіно: Клубний чемпіонат світу – це як 104 Супербоули

Президент ФІФА Джанні Інфантіно напередодні старту клубного чемпіонату світу-2025 у США підкреслив масштабність турніру для глобальної аудиторії.

Слова функціонера наводить USA Today.

"З точки зору глобальної аудиторії, це еквівалент 104 Супербоулам. Для фанатів у США та по всьому світу клубний чемпіонат світу стане унікальною можливістю побачити деякі з найвидатніших клубів і гравців планети. Це також чудова нагода для розвитку футболу в Північній Америці, особливо в поєднанні з чемпіонатом світу 2026 року, який стане найбільшим і наймасштабнішим в історії: 48 команд у 16 містах трьох країн. Це буде як 104 Супербоули за трохи більше ніж місяць.

Однак футболу – чи соккеру, як його тут називають – усе ще бракує чогось, аби досягти тієї популярності, яку він має в решті світу. Наступні два літа можуть стати саме тим поштовхом, який зробить футбол спортом №1 у США та Канаді", – заявив Інфантіно.