Колишній японський футболіст вирішив балотуватися на виборах президента ФІФА

Колишній футболіст та почесний президент Асоціації футболу Японії (JFA) Козо Тасіма ухвалив рішення балотуватися на наступних виборах президента ФІФА.

Про це повідомляє BBC.

У своїй заяві футбольний функціонер запевнив, що хоче зробити свій внесок у майбутнє футболу та продемонструвати світу цінності, які плекала Японія у цьому виді спорту протягом своєї історії.

"Я вважаю, що важливо чітко донести до футбольного світу цінності чесності, добросовісності та високих моральних стандартів, які японський футбол плекав і розвивав протягом багатьох років. Я вирішив балотуватися на посаду президента ФІФА, щоб донести цю філософію до світу та зробити свій внесок у краще майбутнє футболу. Я з великою рішучістю візьмуся за це завдання, використовуючи набутий досі досвід, і буду сприяти подальшому розвитку світового футболу".

Чинний очільник керівного футбольного органу у Японії Цунеясу Міямото додав, що рішення Тасіми подати свою кандидатуру на майбутніх виборах є серйозним викликом, котрий може сприяти розвитку футболу у світі.

"Це рішення є серйозним викликом, який дасть змогу сприяти подальшому розвитку світового футболу завдяки використанню цього досвіду та знань, і водночас ми віримо, що це стане нагодою продемонструвати світові ідеали та цінності, яких дотримується японський футбол".

Зазначимо, що протягом кар'єри футболіста Тасіма виступав 2 роки у японському клубі ФК Фурукава Електрик. Протягом цього часу відіграв 39 матчів, у яких забив 6 голів, та допоміг команді виграти Кубок японської футбольної ліги у 1982 році.

Окрім того, за спиною у колишнього півзахисника 7 виступів за національну збірну, протягом яких він записав до свого активу 1 забитий м'яч.

Протягом тренерської кар'єри Тасіма стажувався у леверкузенському Баєрі та очолював юнацьку збірну Японії (2001 рік). У 2015 році став членом Ради ФІФА.

На рік пізніше став президентом Асоціації футболу Японії. Покинув посаду у 2024 році.

Варто зазначити, що наступні вибори на посаду президента ФІФА відбудуться 18 березня 2027 року та проходитимуть в Марокко.

Правозахисна організація FairSquare раніше стверджувала, що участь Інфантіно на цих виборах є нелегітимною, оскільки, за її словами, це буде його четвертий термін, а це порушує статут ФІФА.

Напередодні конкуренцію Інфантіно на виборах вирішив скласти колишній захисник лондонського Тоттенгема Рамон Вега. Також повідомлялося, що серед кандидатів може опинитися легендарний експівзахисник Манчестер Юнайтед Девід Бекхем.