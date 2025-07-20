Всі розчаровані: Синиця прокоментував поразку від Канади

Пасуючий збірної України Юрій Синиця поділився емоціями після поразки від Канади (1:3).

Його слова публікує Суспільне Спорт.

"Немає коментарів, самі все бачили. Ми грали, ми боролися. Так, не все виходило. Не була наша найкраща гра, але, на мою думку, не була й така гра, як із сербами, наприклад. Всі розчаровані. На мою думку, ніде ми не зіграли добре, але й поганим теж не назву. Просто сьогодні цього було недостатньо" , – підсумував гравець національної збірної.

Синиця заявив, що детальніший аналіз поразки проведе тренерський штаб на чолі з Раулем Лосано.

"Це спорт. Це ж не слабка команда, вони теж хотіли виграти та боротися. Я думаю, що взагалі жодна людина на нас не ставила, що ми будемо до останнього туру боротися за вихід у плейоф" , – резюмував пасуючий.

Нагадаємо, що через поразку від канадців Україна втратила шанси на вихід у Фінал восьми Ліги націй з волейболу.