Президент Ботафого: Підписати Неймара? Боже збав

Президент Ботафого Дурсесіо Мелло заявив, що клуб не зацікавлений у підписанні форварда Аль-Хіляля Неймара.

Функціонера цитує Lance.

"Боже збав. Неймар – один з найкращих гравців, яких я коли-небудь бачив, він на одному рівні з Мессі і набагато кращий за Кріштіану Роналду. Але він загубив свою кар'єру, кульмінацією якої стала травма, через яку він пропустив більше року. І тепер він знову травмований", – заявив Мелло.

Раніше проти підписання Неймара також виступила президентка Палмейрас Лейла.

Нагадаємо, нападник пропустив близько року через розрив хрестоподібних зв’язок коліна. Повернувшись після тяжкої травми, бразилець майже одразу вилетів через нове пошкодження.

Раніше агент 32-річного форварда спростував чутки про те, що бразилець збирається покинути Аль-Хіляль.