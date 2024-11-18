Агент Неймара розповів про плани бразильця щодо продовження кар'єри

Агент Неймара Піні Захаві заявив, що інформація про зміну клубу бразильця є лише неправдивими чутками.

Слова ізраїльського агента передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Ніяких переговорів про те, щоб Неймар покинув Аль-Хілаль, не ведеться. Він за контрактом і дуже щасливий там. Батько Неймара і я – єдині люди, які можуть говорити про його майбутнє. Я не знаю, звідки беруться останні чутки", – сказав Захаві.

🚨🇧🇷 EXCL — Neymar’s agent Pini Zahavi: “There are no talks ongoing for Neymar to leave Al Hilal. He’s under contract and very happy there”.



“Neymar’s father and me, we are the only people who can talk about Ney’s future. I don’t know where recent rumours are coming from”. pic.twitter.com/6l9IvnbHMy — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2024

Раніше з'явилася інформація, що 32-річний бразилець може повернутися до бразильського Сантоса, вихованцем якого він є, після того, як Аль-Хіляль, якому він належить, розірве з футболістом контракт.

Повідомлялося, що сторони вже погодили контракт і чекають на розірвання угоди Неймара з саудівським клубом.

Нагадаємо, що контракт Неймара з Аль-Хілялєм чинний до літа 2025 року. Нещодавно вінгер повернувся на поле після важкої травми коліна, але у другому ж матчі після повернення він знову травмувався.