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Агент Неймара розповів про плани бразильця щодо продовження кар'єри

Станіслав Лисак — 18 листопада 2024, 00:16
Агент Неймара розповів про плани бразильця щодо продовження кар'єри
Getty Images

Агент Неймара Піні Захаві заявив, що інформація про зміну клубу бразильця є лише неправдивими чутками.

Слова ізраїльського агента передає інсайдер Фабріціо Романо.

"Ніяких переговорів про те, щоб Неймар покинув Аль-Хілаль, не ведеться. Він за контрактом і дуже щасливий там. Батько Неймара і я – єдині люди, які можуть говорити про його майбутнє. Я не знаю, звідки беруться останні чутки", – сказав Захаві.

Раніше з'явилася інформація, що 32-річний бразилець може повернутися до бразильського Сантоса, вихованцем якого він є, після того, як Аль-Хіляль, якому він належить, розірве з футболістом контракт.

Повідомлялося, що сторони вже погодили контракт і чекають на розірвання угоди Неймара з саудівським клубом.

Нагадаємо, що контракт Неймара з Аль-Хілялєм чинний до літа 2025 року. Нещодавно вінгер повернувся на поле після важкої травми коліна, але у другому ж матчі після повернення він знову травмувався.

Аль-Хілаль Неймар Піні Захаві

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