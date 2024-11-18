Агент Неймара розповів про плани бразильця щодо продовження кар'єри
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Агент Неймара Піні Захаві заявив, що інформація про зміну клубу бразильця є лише неправдивими чутками.
Слова ізраїльського агента передає інсайдер Фабріціо Романо.
"Ніяких переговорів про те, щоб Неймар покинув Аль-Хілаль, не ведеться. Він за контрактом і дуже щасливий там. Батько Неймара і я – єдині люди, які можуть говорити про його майбутнє. Я не знаю, звідки беруться останні чутки", – сказав Захаві.
Раніше з'явилася інформація, що 32-річний бразилець може повернутися до бразильського Сантоса, вихованцем якого він є, після того, як Аль-Хіляль, якому він належить, розірве з футболістом контракт.
Повідомлялося, що сторони вже погодили контракт і чекають на розірвання угоди Неймара з саудівським клубом.
Нагадаємо, що контракт Неймара з Аль-Хілялєм чинний до літа 2025 року. Нещодавно вінгер повернувся на поле після важкої травми коліна, але у другому ж матчі після повернення він знову травмувався.