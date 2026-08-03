Рекламна арка "відправила у нокдаун" арбітринь перед грою чемпіонату Бразилії

Під час жіночого чемпіонату Бразилії між Крузейро та Ботафогу стався курйозний момент.

Перед початком поєдинку, коли команди та арбітри вишикувалися для виконання національного гімну, рекламна арка впала на суддівську бригаду.

Головна арбітриня гри та її помічниця через падіння арки впали на газон. Організатори протистояння швидко кинулися виправляти наслідки неприємного інциденту, після чого традиційна передматчева церемонія продовжилася. Ніхто з учасників зустрічі не постраждав.

No jogo entre Cruzeiro e Botafogo no Brasileirão Feminino, a placa da competição CAIU EM CIMA DA ARBITRAGEM na hora do hino nacional 😳



A equipe de arbitragem ficou bem, apesar do susto. pic.twitter.com/JEFeFNvkz7 — DataFut (@DataFutebol) August 1, 2026

Сам поєдинок закінчився розгромною перемогою Крузейро з рахунком 4:0. В обидвох таймах господарки забили по два голи. Завдяки звитязі "лисиці" наздогнали у турнірній таблиці Баїю. В обох колективів по 24 набрані бали та 6-та і 5-та позиції відповідно.

Натомість Ботафогу продовжує йти серед аутсайдерів – останнє 18-те місце та лише 5 очок.

Раніше повідомлялося, що воротар збірної Кюрасао Елой Ром після видатного для себе ЧС-2026 знову опинився в центрі уваги через пропущений курйозний гол.