Наш клуб – не лікарня: президентка Палмейрас жорстко висловилася щодо Неймара
Instagram Неймара
Президентка Палмейрас Лейла вважає, що через надмірну травматичність Неймар не підходить для її клубу.
Її слова наводить Фабріціо Романо.
"Неймар не перейде у Палмейрас, наш клуб – це не лікарня. Я хочу когось, хто зможе миттєво приєднатися до команди, хто зможе зіграти завтра ж, якщо цього захоче тренер. Я не допущу, щоб ми підписали гравця, який не може грати", – сказала Лейла.
Нагадаємо, Неймар пропустив близько року через розрив хрестоподібних зв’язок коліна. Повернувшись після тяжкої травми, бразилець майже одразу вилетів через нове пошкодження.
Нещодавно Неймар заявив, що планує залишатися в Саудівській Аравії, адже в місцевий чемпіонат невдовзі перейдуть інші зірки.