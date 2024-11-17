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Наш клуб – не лікарня: президентка Палмейрас жорстко висловилася щодо Неймара

Ігор Чернявський — 17 листопада 2024, 12:50
Наш клуб – не лікарня: президентка Палмейрас жорстко висловилася щодо Неймара
Instagram Неймара

Президентка Палмейрас Лейла вважає, що через надмірну травматичність Неймар не підходить для її клубу.

Її слова наводить Фабріціо Романо.

"Неймар не перейде у Палмейрас, наш клуб – це не лікарня. Я хочу когось, хто зможе миттєво приєднатися до команди, хто зможе зіграти завтра ж, якщо цього захоче тренер. Я не допущу, щоб ми підписали гравця, який не може грати", – сказала Лейла.

Нагадаємо, Неймар пропустив близько року через розрив хрестоподібних зв’язок коліна. Повернувшись після тяжкої травми, бразилець майже одразу вилетів через нове пошкодження.

Нещодавно Неймар заявив, що планує залишатися в Саудівській Аравії, адже в місцевий чемпіонат невдовзі перейдуть інші зірки.

Аль-Хілаль Неймар Палмейрас

Неймар

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