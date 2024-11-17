Наш клуб – не лікарня: президентка Палмейрас жорстко висловилася щодо Неймара

Президентка Палмейрас Лейла вважає, що через надмірну травматичність Неймар не підходить для її клубу.

Її слова наводить Фабріціо Романо.

"Неймар не перейде у Палмейрас, наш клуб – це не лікарня. Я хочу когось, хто зможе миттєво приєднатися до команди, хто зможе зіграти завтра ж, якщо цього захоче тренер. Я не допущу, щоб ми підписали гравця, який не може грати", – сказала Лейла.

🚨⚠️ Palmeiras president Leila: “Neymar will not join Palmeiras, this club isn’t a medical department”.



“I want someone who will come to join immediately, who can play tomorrow if the manager wishes”.



“I won’t accept us signing a player who’s unfit to play”. pic.twitter.com/RKQ12sC97O — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 17, 2024

Нагадаємо, Неймар пропустив близько року через розрив хрестоподібних зв’язок коліна. Повернувшись після тяжкої травми, бразилець майже одразу вилетів через нове пошкодження.

Нещодавно Неймар заявив, що планує залишатися в Саудівській Аравії, адже в місцевий чемпіонат невдовзі перейдуть інші зірки.