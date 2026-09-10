Ексзірка Челсі перейшов у Ботафогу

Експівзахисник збірної Марокко та Челсі Хакім Зієш став гравцем Ботафогу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. 33-річний гравець підписав контракт до 31 грудня 2028 року. Фінансові деталі не розголошуються.

У вересні хавбек покинув Відад із Касабланки, до якого приєднався у жовтні 2025 року.

Зієш став зіркою, виступаючи в чемпіонаті Нідерландів, особливо в амстердамському Аяксі, з яким він дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Після Аяксу марокканець перейшов до Челсі за 40 млн євро та здобув титул ЛЧ сезону-2020/2021. Однак уже у 2023 Зієш виявився непотрібним лондонцям і перейшов до Галатасарая на правах оренди, в Туреччині Хакім провів два роки.

Ботафогу наразі посідає 14-ту сходинку в чемпіонаті Бразилії, маючи у своєму активі 31 заліковий бал після 25 зіграних матчів.