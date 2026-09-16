Екстренер збірної Бразилії може очолити Ботафого
Тіте
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Відомий бразильський фахівець Тіте може незабаром стати головним тренером Ботафого.
Про це повідомляє Globo.
Ботафого залишається без постійного головного тренера з кінця березня поточного року, коли було звільнено Мартіна Ансельмі. Наразі посаду головного тренера тимчасово обіймає Родріго Беллао.
Саме Тіте є пріоритетним варіантом для Ботафого. Перша зустріч між сторонами вже відбулася, і обидві сторони оцінили її як позитивну.
Тіте залишається безробітним з березня поточного року, коли його звільнили з Крузейро. Там пропрацював усього 4 місяці.
Тіте відомий, перш за все, роботою зі збірною Бразилії в 2016 – 2022 роках. Також очолював ряд бразильських клубів, серед – Корінтіанс, Палмейрас, Греміо та Фламенго.