Президент Баварії: Кар'єра Мусіали у Мюнхені далека від завершення

Президент мюнхенської Баварії Герберт Хайнер висловився про одного з лідерів команди Джамала Мусіалу.

Слова функціонера наводить Фабріціо Романо.

"Його кар'єра у Баварії далека від завершення. Що стосується фінансового пакету, то що ж, ми дуже хочемо його зберегти.

Джамал – абсолютний універсал. Він став одним з найкращих гравців у світі", - заявив Хайнер.