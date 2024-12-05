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Президент Баварії: Кар'єра Мусіали у Мюнхені далека від завершення

Володимир Максименко — 5 грудня 2024, 20:24
Президент Баварії: Кар'єра Мусіали у Мюнхені далека від завершення
Джамал Мусіала
Getty images

Президент мюнхенської Баварії Герберт Хайнер висловився про одного з лідерів команди Джамала Мусіалу.

Слова функціонера наводить Фабріціо Романо.

"Його кар'єра у Баварії далека від завершення. Що стосується фінансового пакету, то що ж, ми дуже хочемо його зберегти.

Джамал – абсолютний універсал. Він став одним з найкращих гравців у світі", - заявив Хайнер.

Зазначимо, що контракт Мусіали з Баварією розраховано до літа 2026 року.

В поточному сезоні 21-річний німець зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.

Transfermarkt оцінює футболіста у 130 мільйонів євро.

Раніше повідомлялись подробиці переговорів мюнхенського клубу з іншим своїм ключовим гравцем стосовно нового контракту.

Баварія Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 Джамал Мусіала

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