Президент Баварії: Кар'єра Мусіали у Мюнхені далека від завершення
Джамал Мусіала
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Президент мюнхенської Баварії Герберт Хайнер висловився про одного з лідерів команди Джамала Мусіалу.
Слова функціонера наводить Фабріціо Романо.
"Його кар'єра у Баварії далека від завершення. Що стосується фінансового пакету, то що ж, ми дуже хочемо його зберегти.
Джамал – абсолютний універсал. Він став одним з найкращих гравців у світі", - заявив Хайнер.
Зазначимо, що контракт Мусіали з Баварією розраховано до літа 2026 року.
В поточному сезоні 21-річний німець зіграв 18 матчів у всіх турнірах, в яких забив 10 м'ячів та віддав чотири результативні передачі.
Transfermarkt оцінює футболіста у 130 мільйонів євро.
Раніше повідомлялись подробиці переговорів мюнхенського клубу з іншим своїм ключовим гравцем стосовно нового контракту.