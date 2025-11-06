Галатасарай хоче орендувати Мессі взимку – ЗМІ

За інформацією турецьких ЗМІ, Галатасарай розглядає можливість оренди Ліонеля Мессі на короткий термін – орієнтовно на чотири місяці.

Про це пише Mundo Deportivo.

Регулярний сезон MLS завершився в жовтні, а наразі тривають матчі плей-офф. Якщо Інтер Маямі зуміє дістатися фіналу Кубка MLS, сезон для команди триватиме до 6 грудня. Після цього в американському чемпіонаті буде тривала пауза – до березня, і саме в цей період стамбульський клуб хоче запросити аргентинську зірку.

Повідомляється, що Галатасарай уважно стежить за ситуацією Мессі в США і готовий зробити пропозицію щодо короткострокової оренди, аби допомогти футболісту підтримати форму між сезонами.

У поточному сезоні за Інтер Маямі Мессі провів 38 матчів, забив 35 голів і віддав 18 гольових передач.

Раніше мер Маямі вручив Мессі символічний ключ від міста.