Барселона розпочала пошуки нового тренера

Президент Барселони Жоан Лапорта дав розпорядження Спортивній комісії клубу шукати нового наставника на наступний сезон.

Про це повідомляє AS.

Зазначається, що нинішній головний тренер команди Хаві Ернандес покине каталонський клуб після завершення поточного сезону, попри те, що раніше сторони оголосили про продовження співпраці.

Серед кандидатів на заміну називаються Ганс-Дітер Флік, який наразі перебуває без клубу, Рафа Маркес, який тренує Барселону Б та наставник Порту Сержіу Консейсан.

Нагадаємо, Лапорту розлютили слова Хаві про поганий економічний стан клубу.