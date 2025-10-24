Українська правда
Рафінья пропустить матч проти Реала

Олег Дідух — 24 жовтня 2025, 15:34
Рафінья пропустить матч проти Реала
Зірковий бразильський вінгер Барселони Рафінья пропустить Ель Класіко проти мадридського Реала.

Про це повідомляє Херард Ромеро.

Наприкінці вересня Рафінья отримав травму в матчі Ла Ліги проти Ов’єдо. 28-річний бразилець знаходиться на заключному етапі відновлення, проте не зумів завершити п’ятничне тренування Барселони, яке і мало стати вирішальним для його перспектив зіграти з Реалом. Проте лікарі каталонців визнали його участь у матчі неможливою.

Поєдинок Реал – Барселона відбудеться в рамках 10 туру іспанської Ла Ліги в неділю, 26 жовтня. Початок поєдинку – о 17:15 за київським часом.

У поточному сезоні на рахунку Рафіньї 3 голи та 2 асисти в 7 матчах за Барселону у всіх турнірах.

