Президент Аль-Хіляля: Ми пропонували Мессі 1,4 мільярда євро
Президент саудівського Аль-Хіляля Анмар Аль-Хайлі розповів, що пропонував Ліонелю Мессі контракт на 1,4 мільярда євро.
Про це повідомляє Goal.
"Ми фактично зв’язалися з Мессі після закінчення його контракту в Парижі. Ми запропонували йому 1,4 мільярда євро, але гравець відмовився, оскільки його родина хотіла в Америку.
Дивно, що гравець зміг відмовитися від такої величезної пропозиції заради сім'ї. Але він не вагаючись відмовився від цього, тому що сім'я важливіша за гроші", — сказав Аль-Хайлі.
Нагадаємо, легендарний аргентинець став футболістом Інтера Маямі у листопаді 2023 року. Нещодавно він повідомив, що цей клуб стане останнім для нього.