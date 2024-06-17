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Президент Аль-Хіляля: Ми пропонували Мессі 1,4 мільярда євро

Микола Дендак — 17 червня, 16:00
Президент Аль-Хіляля: Ми пропонували Мессі 1,4 мільярда євро

Президент саудівського Аль-Хіляля Анмар Аль-Хайлі розповів, що пропонував Ліонелю Мессі контракт на 1,4 мільярда євро.

Про це повідомляє Goal.

"Ми фактично зв’язалися з Мессі після закінчення його контракту в Парижі. Ми запропонували йому 1,4 мільярда євро, але гравець відмовився, оскільки його родина хотіла в Америку.

Дивно, що гравець зміг відмовитися від такої величезної пропозиції заради сім'ї. Але він не вагаючись відмовився від цього, тому що сім'я важливіша за гроші", — сказав Аль-Хайлі.

Нагадаємо, легендарний аргентинець став футболістом Інтера Маямі у листопаді 2023 року. Нещодавно він повідомив, що цей клуб стане останнім для нього.

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