Президент Аль-Хіляля: Ми пропонували Мессі 1,4 мільярда євро

Президент саудівського Аль-Хіляля Анмар Аль-Хайлі розповів, що пропонував Ліонелю Мессі контракт на 1,4 мільярда євро.

Про це повідомляє Goal.

"Ми фактично зв’язалися з Мессі після закінчення його контракту в Парижі. Ми запропонували йому 1,4 мільярда євро, але гравець відмовився, оскільки його родина хотіла в Америку.

Дивно, що гравець зміг відмовитися від такої величезної пропозиції заради сім'ї. Але він не вагаючись відмовився від цього, тому що сім'я важливіша за гроші", — сказав Аль-Хайлі.