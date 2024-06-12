Мессі: Інтер Маямі буде моїм останнім клубом

Легендарний аргентинський нападник Ліонель Мессі заявив, що Інтер Маямі стане для нього останнім клубом.

Про це 8-разовий володар Золотого м'яча повідомив у інтерв'ю ESPN.

"Так, Інтер Маямі буде моїм останнім клубом. На сьогодні він буде останнім. Люблю грати у футбол, мені все подобається набагато більше, бо усвідомлюю, що з кожним разом часу стає все менше і менше", — сказав Мессі.

Зазначимо, що у своїй легендарній кар'єрі аргентинець виграв 40 трофеїв за клуби та збірну, в тому числі чотири Ліги чемпіонів і титул переможця Копа Америки, але вінцем його кар'єри є чемпіонат світу, який він виграв зі збірною Аргентини у 2022 році.

Раніше Мессі розповів, чи зіграє він на мундіалі-2026.