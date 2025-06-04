Переможець Клубного ЧС носитиме спеціальний шеврон на формі

Команда, що переможе на Клубному чемпіонаті світу-2025 носитиме на формі спеціальний значок.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Спеціальний шеврон буде розміщений на формі протягом 4 років, до наступного КЧС.

Зауважимо, що останній класичний клубний чемпіонат світу перемагав Манчестер Сіті, який і носив шеврон на грудях, як переможець турніру.

🚨🏅 EXCL: FIFA Club World Cup winner club will wear this badge on their shirt for 4 years…



…here revealed for the first time. ⤵️ pic.twitter.com/sJ5ZN6hgjz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2025

Нагадаємо, турнір пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі на 32 команди. Фінал відбудеться на "Метлайф Стедіум" в Нью-Джерсі, а переможець отримає 100 мільйонів доларів.

Раніше визначились усі учасники майбутнього клубного ЧС.