Переможець Клубного ЧС носитиме спеціальний шеврон на формі
Конфедерація футболу Океанії
Команда, що переможе на Клубному чемпіонаті світу-2025 носитиме на формі спеціальний значок.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Спеціальний шеврон буде розміщений на формі протягом 4 років, до наступного КЧС.
Зауважимо, що останній класичний клубний чемпіонат світу перемагав Манчестер Сіті, який і носив шеврон на грудях, як переможець турніру.
Нагадаємо, турнір пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі на 32 команди. Фінал відбудеться на "Метлайф Стедіум" в Нью-Джерсі, а переможець отримає 100 мільйонів доларів.
Раніше визначились усі учасники майбутнього клубного ЧС.