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Переможець Клубного ЧС носитиме спеціальний шеврон на формі

Станіслав Лисак — 4 червня 2025, 22:23
Переможець Клубного ЧС носитиме спеціальний шеврон на формі
Конфедерація футболу Океанії

Команда, що переможе на Клубному чемпіонаті світу-2025 носитиме на формі спеціальний значок.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Спеціальний шеврон буде розміщений на формі протягом 4 років, до наступного КЧС.

Зауважимо, що останній класичний клубний чемпіонат світу перемагав Манчестер Сіті, який і носив шеврон на грудях, як переможець турніру.

Нагадаємо, турнір пройде з 15 червня по 13 липня 2025 року в США в розширеному форматі на 32 команди. Фінал відбудеться на "Метлайф Стедіум" в Нью-Джерсі, а переможець отримає 100 мільйонів доларів.

Раніше визначились усі учасники майбутнього клубного ЧС.

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