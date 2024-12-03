Англійський клуб цікавився гравцем збірної України

23-річний захисник Руха та збірної України Олексій Сич зацікавив клуб Чемпіоншипу Престон.

Про це повідомив журналіст Михайло Співаковський у програмі "ТаТоТаке".

"Щодо Сича, то правим захисником Руха та тепер вже збірної України кілька тижнів тому цікавився Престон. Команда Чемпіоншипа зробила запит, запитала: "скільки ви хочете за свого хлопчика?". За моєю інформацією, там була названа якась сума у межах двох мільйонів. Престон відповів: "Ми бідні хлопчики з Чемпіоншипу, вибачте. Але ваш хлоп непоганий", – розповів Співаковський.

Нещодавно Сич зіграв свій дебютний матч за збірну України. Оборонець з’явився у матчі Ліги націй проти Албанії та став 10-м дебютантом "синьо-жовтих" у 22-х матчах під орудою Сергія Реброва.

У поточному сезоні захисник відіграв 13 матчів, в яких відзначився 4 результативними передачами.