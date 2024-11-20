Сич став восьмим дебютантом збірної України у 2024 році

23-річний захисник Руха Олексій Сич дебютував за збірну України в матчі з Албанією у 6 турі Ліги націй.

Оборонець з’явився на полі на 76-й хвилині замість Юхима Коноплі й став 10-м дебютантом "синьо-жовтих" у 22-х матчах під орудою Сергія Реброва.

Дебютанти збірної України за час роботи Сергія Реброва

2023 рік — Владислав Ванат, Єгор Назарина.

2024 рік — Володимир Бражко, Олексій Гуцуляк, Максим Таловєров, Владислав Кабаєв, Іван Калюжний, Олександр Назаренко, Дмитро Криськів, Олексій Сич.

Нагадаємо, оборонець Руха був довикликаний у збірну України через травму захисника Динамо Олександра Тимчика.

Раніше визначились потенційні суперники національної команди в плейоф Ліги націй.