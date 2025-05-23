Делегація Олександрії відвідала стадіони, на яких потенційно гратиме матчі Ліги конференцій
Делегаця Олександрії
ФК Олександрія
Делегація Олександрії відвідала два стадіони, які розглядає як домашню арену на матчі кваліфікації Ліги конференцій.
Про це повідомила пресслужба клубу з Кіровоградщини.
Попри друге місце у турнірній таблиці УПЛ, Олександрія гратиме в Лізі конференцій через виграш Кубку України Шахтарем.
"Жовто-чорні" розглядають дві арени, які можуть прийняти їх домашні матчі в кваліфікації.
"Арена Катовіце"
- Стадіон у місті Катовіце, що на півдні Польщі. Побудований у 2025 році. Вміщує 15.048 глядачів. Домашня арена команди ГКС Катовіце, яка виступає у польській Екстраклясі.
Міський стадіон у Тихах
- Домашній стадіон команди ГКС Тихи, яка виступає у Першому дивізіоні польського футболу. Влітку 2017 Тихи було одним із шістьох міст Польщі, які приймали молодіжний чемпіонат Європи з футболу.
- У 2019 році приймав матчі в рамках Молодіжного чемпіонату світу з футболу. У 2023 році приймав матчі кваліфікації до групового етапу Ліги конференції за участі полтавської Ворскли.
Зазначимо, що Олександрія розпочне свій шлях у єврокубках з третього кваліфікаційного етапу, матчі якого відбудуться 7 та 14 серпня 2025 року.
Раніше повідомлялось, що Шахтар обрав домашній стадіон на матчі єврокубків.