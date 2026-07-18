Прайм ліга. Сістерс розгромили Ладомир, нічия Пантер і Кривбаса

У суботу, 18 липня, відбулися ще два матчі в рамках першого туру елітного дивізіону жіночого чемпіонату України з футболу, який відтепер носить назву Прайм ліга.

Одеські Сістерс на виїзді обіграли Ладомир, наприкінці матчі довівши справу до розгрому. Паралельно відбувався матч між Пантерами та Кривбасом, у якому забитих голів глядачі не побачили.

Чемпіонат України, жінки, Прайм ліга

1 тур, 18 липня

Ладомир – Сістерс – 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 2 Панцулая, 0:2 – 19 Калініна, 0:3 – 89 Ткачук, 0:4 – 90+1 Калініна

Пантери – Кривбас – 0:0 (0:0)

Напередодні новий сезон чемпіонату України стартував матчем між Поліссям і Шахтарем, який завершився розгромною перемогою команди із Житомира – 4:0.