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Правнук Муссоліні забив перший гол у професійній кар’єрі

Олег Дідух — 23 грудня 2024, 22:53
Правнук Муссоліні забив перший гол у професійній кар’єрі
Романо Флоріані Муссоліні
Getty Images

Правнук фашистського диктатора Беніто Муссоліні, Романо Флоріані Муссоліні, забив свій перший гол у професійній кар’єрі.

Це сталося в неділю, 22 грудня під час матчу 18 туру Серії В між Юве Стабією та Чезеною. 21-річний гравець забив єдиний гол у матчі на 21-й хвилині, принісши Юве Стабії мінімальну перемогу.

Флоріані Муссоліні виступає на позиції правого захисника. Нинішній сезон він проводить у Юве Стабія в оренді, права на гравця належать Лаціо. Раніше він виступав у оренді у Пескарі, а розпочинав займатися футболом в академії Роми.

Трансферна вартість Флоріані Муссоліні на даний момент оцінюється у 500 тисяч євро.

Раніше повідомлялося про те, що новим головним тренером Монци став Сальваторе Боккетті.

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