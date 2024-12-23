Правнук Муссоліні забив перший гол у професійній кар’єрі
Романо Флоріані Муссоліні
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Правнук фашистського диктатора Беніто Муссоліні, Романо Флоріані Муссоліні, забив свій перший гол у професійній кар’єрі.
Це сталося в неділю, 22 грудня під час матчу 18 туру Серії В між Юве Стабією та Чезеною. 21-річний гравець забив єдиний гол у матчі на 21-й хвилині, принісши Юве Стабії мінімальну перемогу.
Флоріані Муссоліні виступає на позиції правого захисника. Нинішній сезон він проводить у Юве Стабія в оренді, права на гравця належать Лаціо. Раніше він виступав у оренді у Пескарі, а розпочинав займатися футболом в академії Роми.
Трансферна вартість Флоріані Муссоліні на даний момент оцінюється у 500 тисяч євро.
Раніше повідомлялося про те, що новим головним тренером Монци став Сальваторе Боккетті.