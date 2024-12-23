Правнук Муссоліні забив перший гол у професійній кар’єрі

Правнук фашистського диктатора Беніто Муссоліні, Романо Флоріані Муссоліні, забив свій перший гол у професійній кар’єрі.

Це сталося в неділю, 22 грудня під час матчу 18 туру Серії В між Юве Стабією та Чезеною. 21-річний гравець забив єдиний гол у матчі на 21-й хвилині, принісши Юве Стабії мінімальну перемогу.

Romano Benito Floriani Mussolini 🇮🇹(2003), the great grandson of Benito Mussolini, scored what would prove to be the winner for Juve Stabia in Serie B today... And you won't believe how the fans celebrated the right wing-back's goal 😭💀 pic.twitter.com/8Kxs8BI4MB — Football Report (@FootballReprt) December 22, 2024

Флоріані Муссоліні виступає на позиції правого захисника. Нинішній сезон він проводить у Юве Стабія в оренді, права на гравця належать Лаціо. Раніше він виступав у оренді у Пескарі, а розпочинав займатися футболом в академії Роми.

Трансферна вартість Флоріані Муссоліні на даний момент оцінюється у 500 тисяч євро.

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