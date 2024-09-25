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Тренер Колоса: В перших матчах я займався якимось навколофутбольним трешем

Ігор Чернявський — 25 вересня, 20:20
Тренер Колоса: В перших матчах я займався якимось навколофутбольним трешем
ФК Колос

На початку сезону головний тренер Колоса Олександр Поздєєв був змушений багато відволікатися навколофутбольні проблеми.

Про це він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"В успіху очі великі, як-то кажуть. У нас ситуація на сьогодні складна, але вона показує, де справжні вболівальники, а хто хоче бути причетним виключно до перемог. Ця ситуація показує стресостійкість клубу в цілому.

Ми зараз ще не досягли потрібного результату. Ми на шляху до цього. В клубах є декілька етапів формування команди. Від початку чемпіонату йшла у нас притирка, пошук оптимальних взаємодій, стадія прийняття і неприйняття. Ми дивилися, як футболісти реагуватимуть на зміну тренувального процесу та зростання інтенсивності, як прийматимуть невдалі результати.

Не так багато людей шукають проблеми в собі. Етап складний, але в таких обставинах формується колектив. Якби ми вигравали і все було добре – було б класно, але з часом ми ніяк не могли уникнути просадки, до якої могли виявитись не зовсім готові.
Зараз ситуація почала стабілізуватись. Я бачу привід для стриманого оптимізму.

Відчуваю, що ми стабілізувались у складі, вимогах, ставленні. Зараз на перший план вийшов футбол, а в перших матчах я займався чим завгодно, але не футболом. Чутки, розмови, інтриги, непорозуміння, агенти. Якийсь треш навколофутбольний. Подальші ігри покажуть, наскільки моя оцінка близька до істини", – сказав Поздєєв.

Нагадаємо, Колос здобув свою першу перемогу в сезоні аж у 7 турі – ковалівці мінімально перемогли Зорю. Після семи зіграних матчів команда Поздєєва йде на 13 місці в турнірній таблиці чемпіонату України.

Найбільш резонансною новиною зі стану Колоса на початку сезону стало відсторонення досвідченого півзахисника Ігоря Харатіна.

Колос Чемпіонат України, УПЛ Олександр Поздєєв

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