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Поворознюк заявив, що готовий подарувати Інгулець

Микола Дендак — 7 червня 2025, 23:35
Поворознюк заявив, що готовий подарувати Інгулець
Олександр Поворознюк
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Президент Інгульця Олександр Поворознюк заявив, що готовий не просто продати, але й подарувати клуб. Проте є умова: грати повинні в Петровому.

Про це він сказав на власному YouTube-каналі.

"Я раніше на емоціях казав, що продам Інгулець за 2 мільйони доларів. Насправді я готовий подарувати клуб за умови, якщо будуть грати у Петровому та тут розвиватимуть футбол і дитячі школи", – сказав він.

Нагадаємо, сезон 2024/25 команда з Петрового завершила на передостанньому місці турнірної таблиці, набравши 24 залікові бали.

Раніше також повідомлялося, що головний тренер Інгульця Василь Кобін може замінити Віталія Пономарьова на посаді наставника Руху.

Інгулець Олександр Поворознюк

Олександр Поворознюк

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