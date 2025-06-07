Поворознюк заявив, що готовий подарувати Інгулець

Президент Інгульця Олександр Поворознюк заявив, що готовий не просто продати, але й подарувати клуб. Проте є умова: грати повинні в Петровому.

Про це він сказав на власному YouTube-каналі.

"Я раніше на емоціях казав, що продам Інгулець за 2 мільйони доларів. Насправді я готовий подарувати клуб за умови, якщо будуть грати у Петровому та тут розвиватимуть футбол і дитячі школи", – сказав він.

Нагадаємо, сезон 2024/25 команда з Петрового завершила на передостанньому місці турнірної таблиці, набравши 24 залікові бали.

Раніше також повідомлялося, що головний тренер Інгульця Василь Кобін може замінити Віталія Пономарьова на посаді наставника Руху.