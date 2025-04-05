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Поворознюк вимагає від УАФ оприлюднити зарплати керівникам організації

Микола Дендак — 5 квітня 2025, 23:12
Поворознюк вимагає від УАФ оприлюднити зарплати керівникам організації
Олександр Поворознюк
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Президент футбольного клубу Інгулець звернувся до Української асоціації футболу із вимогою оприлюднити зарплати керівникам організації за грудень 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Петрового.

"Дивлячись, як і наші громадяни віддають свої останні копійки на допомогу фронту, у цей самий час у пресі з'являються шокуючі дані про надзвичайно високі зарплати, які необґрунтовано отримують керівники УАФ. Українська асоціація футболу є громадською спілкою, а відтак зобов'язана бути відкритою перед футбольною громадськістю та звітувати за свою діяльність.
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Як президент клубу УПЛ, звертаюсь по роз'яснення та у відповідь на мій лист вимагаю оприлюднення відомостей щодо виплат керівному складу УАФ за грудень 2024 року", – йдеться у зверненні.

Нагадаємо, останнім часом функціонер часто потрапляє у скандали. Нещодавно Поворознюк заявив, що не збирається створювати жіночу команду. Президент Інгульця не розуміє і не хоче розуміти жіночий футбол, а "з гарними дівчатами треба робити щось інше".

Також Поворознюк розповів власну версію подій, пов'язаних з гравцями Інгульця та ТЦК. Він відповів на слова Олександра Козака, який повідомив, що президент клубу з Петрового погрожував Михайлу Шершню відправкою до ТЦК. Це пізніше підтвердив сам ексодноклубник Козака.

Інгулець Олександр Поворознюк Українська асоціація футболу (УАФ)

Українська асоціація футболу (УАФ)

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