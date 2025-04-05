Поворознюк вимагає від УАФ оприлюднити зарплати керівникам організації
Олександр Поворознюк
Президент футбольного клубу Інгулець звернувся до Української асоціації футболу із вимогою оприлюднити зарплати керівникам організації за грудень 2024 року.
Про це повідомляє пресслужба клубу з Петрового.
"Дивлячись, як і наші громадяни віддають свої останні копійки на допомогу фронту, у цей самий час у пресі з'являються шокуючі дані про надзвичайно високі зарплати, які необґрунтовано отримують керівники УАФ. Українська асоціація футболу є громадською спілкою, а відтак зобов'язана бути відкритою перед футбольною громадськістю та звітувати за свою діяльність.
Як президент клубу УПЛ, звертаюсь по роз'яснення та у відповідь на мій лист вимагаю оприлюднення відомостей щодо виплат керівному складу УАФ за грудень 2024 року", – йдеться у зверненні.
Нагадаємо, останнім часом функціонер часто потрапляє у скандали. Нещодавно Поворознюк заявив, що не збирається створювати жіночу команду. Президент Інгульця не розуміє і не хоче розуміти жіночий футбол, а "з гарними дівчатами треба робити щось інше".
Також Поворознюк розповів власну версію подій, пов'язаних з гравцями Інгульця та ТЦК. Він відповів на слова Олександра Козака, який повідомив, що президент клубу з Петрового погрожував Михайлу Шершню відправкою до ТЦК. Це пізніше підтвердив сам ексодноклубник Козака.