Поворознюк: Для обраних це було б пенальті, а для селюків таких як ми – ні

Президент Інгульця Олександр Поворознюк незадоволений рішенням суддів щодо непризначення пенальті у ворота Лівого берега в матчі 13 туру Української Прем'єр-ліги та вимагає від Катерини Монзуль публічних пояснень того епізоду.

Про це він заявив у коментарі УПЛ-ТБ.

"Я вважаю, що десь нам трішки не везе. Але сьогодні оте пенальті, що не дали – в наш бік точно б дали. Ви розумієте, про що я кажу. Але завтра Монзуль буде стукати кулаком в груди, доказувати, що там все класно, все добре, пенальті там не було. Якщо у наші ворота – пенальті 100% б дали. Я впевнений в тому. Там 100% ставити треба було.

Я Монзуль зараз уже написав повідомлення: "Катя, дай публічно пояснення, чому немає пенальті. Просто дайте переговорний процес". В нас якось так виходить, що зараз начебто усі на правильному шляху, детектор брехні, все класно. Це все добре, але чомусь все одно якось так виходить, що для обраних це було б пенальті, а для селюків таких як ми – немає пенальті. Це ж неправильно", – сказав Поворознюк.

Поєдинок завершився нульовою нічиєю. Команда із Кіровоградської області залишається єдиною, яка ще не перемагала цього сезону. Вона замикає турнірну таблицю УПЛ, маючи в активі 6 очок. У наступному турі Інгулець зіграє проти Шахтаря, матч відбудеться в суботу, 23 листопада, початок – о 18:00.