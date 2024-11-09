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КДК УАФ оштрафував Шахтар, Верес та Поворознюка

Микола Дендак — 9 листопада 2024, 18:38
КДК УАФ оштрафував Шахтар, Верес та Поворознюка
Олександр Поворознюк
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Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу покарав штрафами донецький Шахтар, рівненський Верес та президента Інгульця Олександра Поворознюка.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Чинний чемпіон України Шахтар отримав покарання після матчу 12 туру УПЛ проти Чорноморця (2:1) за повторну неявку футболіста на флеш-інтерв’ю. Клуб зобов'язали сплатити 15 000 гривень.

Верес заплатить 200 тисяч грн за здійснення скандувань дискримінаційного характеру у поєдинку 9 туру проти Зорі (2:1). У разі повторення до клубу можуть бути застосовані нефінансові санкції, зокрема проведення матчів без уболівальників.

А Поворознюк зобов'язаний заплатити 75 тисяч за порушення Кодексу етики та чесної гри, зокрема, за неповагу до представників ЗМІ.

Також комітет відсторонив делегата УАФ В. А. Лютого від виконання офіційних функцій строком на 6 місяців за поведінку, яка шкодить репутації УАФ.

На початку вересня Поворознюк у телефонній розмові обматюкав журналіста Дніпрянина Ігоря Лисенка, а пізніше ще й погрожував йому фізичною розправою.

Верес Інгулець КДК Олександр Поворознюк Українська асоціація футболу (УАФ) Шахтар Донецьк

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