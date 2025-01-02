Бенфіка хоче продовжити контракт з легендою команди Трубіна

Вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія найближчим часом отримає від клубу пропозицію щодо продовження співпраці.

Про це повідомляє Transfer News Live з посиланням на CNN Portugal.

Чинна угода між "орлами" та 36-річним аргентинцем розрахована до кінця цього сезону. Проте виступи футболіста переконали керівництво лісабонського клубу запропонувати йому продовжити контракт ще на один сезон.

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Анхель Ді Марія повернувся до Бенфіки влітку 2023 року, перейшовши з Ювентуса в статусі вільного агента.

У нинішній кампанії Ді Марія зіграв у 23 матчах в усіх турнірах та записав на свій рахунок 11 голів та 6 результативних передач.

Раніше стало відомо, що Бенфіка відмовила Ювентусу в оренді гравця збірної Португалії, який має не так багато ігрового часу цього сезону.