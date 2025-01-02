Бенфіка хоче продовжити контракт з легендою команди Трубіна
Анхель Ді Марія
News18
Вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія найближчим часом отримає від клубу пропозицію щодо продовження співпраці.
Про це повідомляє Transfer News Live з посиланням на CNN Portugal.
Чинна угода між "орлами" та 36-річним аргентинцем розрахована до кінця цього сезону. Проте виступи футболіста переконали керівництво лісабонського клубу запропонувати йому продовжити контракт ще на один сезон.
Анхель Ді Марія повернувся до Бенфіки влітку 2023 року, перейшовши з Ювентуса в статусі вільного агента.
У нинішній кампанії Ді Марія зіграв у 23 матчах в усіх турнірах та записав на свій рахунок 11 голів та 6 результативних передач.
Раніше стало відомо, що Бенфіка відмовила Ювентусу в оренді гравця збірної Португалії, який має не так багато ігрового часу цього сезону.