Повернення Коваленка, Довбик проти Парми та Дербі Італії: анонс матчів 25 туру Серії А

У неділю, 16 лютого, відбудеться низка матчів в межах 25 туру чемпіонату Італії.

Ігровий день розпочнеться протистоянням Фіорентини та Комо. Попри непогану якість футболу, підопічні Фабрегаса мають серію з трьох поразок поспіль та 16 місце у турнірній таблиці. "Фіалки", своєю чергою, продовжують гонитву за місцем у Лізі чемпіонів на наступний сезон.

У ще одному поєдинку Емполі в гостях зустрінеться з Удінезе. Напередодні до "адзуррі" повернувся Віктор Коваленко та має всі шанси вийти на поле вже сьогодні.

В паралельній зустрічі Рома в гостях зіграє проти Парми. Українські вболівальники очікують на традиційне місце в основному складі для Артема Довбика та сподіваються на можливі результативні дії форварда проти аутсайдера чемпіонату.

Завершиться ігровий день матчем Дербі Італії між Ювентусом та Інтером. Попри статус матчу, команди вирішують різні завдання – "змії" переслідують лідера чемпіонату в особі Наполі, а туринці намагаються повернутись у зону Ліги чемпіонів.

Розклад матчів 25 туру Серії А 16 лютого:

13:30 Фіорентина – Комо

16:00 Монца – Лечче

16:00 Удінезе – Емполі

16:00 Парма – Рома

21:45 Ювентус – Інтер

Зазначимо, що вчора відбулось три матчі в межах 25 туру – Аталанта несподівано втратила очки, а Лаціо та Наполі не виявили переможця в запеклій боротьбі.