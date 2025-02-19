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Матвієнко: Шахтар провів дуже потужні збори

Володимир Максименко — 19 лютого 2025, 20:40
Матвієнко: Шахтар провів дуже потужні збори
Микола Матвієнко
ФК Шахтар

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував підсумки зборів команди у Туреччині, відзначивши плідну командну роботу.

Футболіст поспілкувався із клубною пресслужбою.

"Ми провели дуже потужний тренінг-кемп, а готові чи не готові – покажуть наші матчі у чемпіонаті. Провели декілька ігор на дуже непоганому рівні, але вже хочеться повернутись до України.

В нас в команді є п'ять капітанів, мені допомагають хлопці. Я, Марлон, Педріньйо, Бондар та Судаков виконують ці функції на полі. Саме ця п'ятірка допомагає тренеру", – розповів Матвієнко.

Нагадаємо, у понеділок, 24 лютого, Шахтар зіграє проти Лівого берега. Стартовий свисток заплановано на 18:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що топклуб Серії А зберігає інтерес до Судакова.

Микола Матвієнко Чемпіонат України, УПЛ Шахтар Донецьк

Микола Матвієнко

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