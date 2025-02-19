Матвієнко: Шахтар провів дуже потужні збори

Захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко прокоментував підсумки зборів команди у Туреччині, відзначивши плідну командну роботу.

Футболіст поспілкувався із клубною пресслужбою.

"Ми провели дуже потужний тренінг-кемп, а готові чи не готові – покажуть наші матчі у чемпіонаті. Провели декілька ігор на дуже непоганому рівні, але вже хочеться повернутись до України.



В нас в команді є п'ять капітанів, мені допомагають хлопці. Я, Марлон, Педріньйо, Бондар та Судаков виконують ці функції на полі. Саме ця п'ятірка допомагає тренеру", – розповів Матвієнко.