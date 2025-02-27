Посол Італії в Україні: Якість газону на стадіоні Полісся краща, ніж на Сан-Сіро

Посол Італії в Україні Карло Формоза порівняв газон на стадіоні Полісся та на Сан-Сіро – арені італійських Мілана та Інтера. Він заявив, що якість газону в Житомирі вища.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Окремо хочу виділити якість газону. Використано найсучаснішу технологію. Якість газону ФК Полісся кращий за газон на Сан-Сіро", – сказав Формоза.

Зазначимо, що "Центральний стадіон" у Житомирі, на якому й виступає Полісся, було збудовано у 1951 році, а з 2005 по 2021 рік на арені тривала реконструкція.

Нещодавно Полісся повідомило, що виконало всі підготовчі роботи щодо проєктування нового стадіону. Будівництво арени розпочнеться після завершення війни.

Нагадаємо, напередодні наставник житомирського клубу Імад Ашур назвав цілі команди на сезон-2024/25.