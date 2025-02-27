Ашур: Для мене не буде провалом, якщо Полісся цього сезону залишиться без медалей

Наставник житомирського Полісся Імад Ашур назвав цілі команди на сезон-2024/25. Також він додав, що клуб має чемпіонські амбіції, але це більше в довгострокових планах "вовків".

Про це він розповів під час інтерв'ю для ТаТоТаке.

"Чи буде відсутність медалей провалом? Для мене особисто – ні. Враховуючи ту кількість змін, яка в нас відбулася, враховуючи той момент, в якому ми зараз, ми не можемо бути 100-відсотковими претендентами на це (третє – прим.) місце. Для мене провал – це кожна гра, яку ми не виграємо, або виграємо так, як мені не подобається. Четверте місце теж дає можливість грати в єврокубках. Це теж буде не найгірший розвиток подій. Займемо третє – чудово", – сказав Ашур.

Потім Ашуру пригадали, що колишній віцепрезидент клубу Володимир Тесля на початку сезону назвав виграш Кубку України та перемогу в УПЛ задачею на сезон.

"Я не можу відповідати ні за чиї слова окрім своїх. Я припускаю, що мова йшла про більш довгострокові перспективи. Напевно, це не правильно було подано, а було подано якось агресивно, самовпевнено. Але, безумовно, якщо говорити про довгострокові цілі, то ми маємо такі плани", – додав український тренер ліванського походження.

Полісся наразі після 18 матчів має 30 очок і посідає 5-те місце. Команда від Шахтаря, який йде третім, відстає на 6 балів, але "гірники" мають поєдинок у запасі.

У першому матчі після зимової паузи "вовки" завдяки голу Батісти мінімально здолали Інгулець.