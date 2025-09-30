Українська правда
Легендарний "Сан-Сіро" планують знести: на його місці зведуть нову арену

Володимир Варуха — 30 вересня 2025, 15:30
Міська влада Мілану ухвалила рішення продати стадіон "Сан-Сіро" футбольним клубам Мілан та Інтер за 197 мільйонів євро.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Обидва клуби вже підтвердили, що на місці старої арени на 71 500 місць планують звести новий сучасний стадіон. Будівництво реалізують за проєктом архітектурного бюро Foster + Partners у співпраці з MANICA.

Очікується, що після завершення робіт нинішній "Сан-Сіро" буде знесений, а нова арена стане центральним об’єктом спортивного життя Мілану.

За попередніми оцінками, будівництво розпочнеться у 2027 році та триватиме близько чотирьох років. Новий стадіон відповідатиме сучасним вимогам безпеки та комфорту, а також передбачатиме екологічні рішення – від системи збору дощової води до використання відновлюваної енергії.

Керівництво клубів наголошує, що нова арена допоможе збільшити доходи від матчів та підвищить престиж Мілану як одного з головних футбольних центрів Європи.

Крім того, планується створення розважального комплексу з магазинами, ресторанами та спортивними музеями, що зробить територію стадіону популярним місцем відпочинку не лише у дні матчів.

Раніше Мілан у меншості переміг Наполі.

