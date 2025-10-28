Кривбас залишився без легіонера: команду покинув Бандейра

Португальський захисник Кривбаса Рафаель Бандейра покинув криворізьку команду.

Про це інформує пресслужба клубу.

Про причини такого рішення наразі не повідомляється.

Зауважимо, що Бандейра став гравцем Кривбаса у листопаді 2023 року на правах вільного агента. В його активі бронзові медалі УПЛ сезону-2023/24.

Загалом Рафаель зіграв 35 матчів за криворіжців, забив 1 гол та віддав 5 асистів. У поточному сезоні він зіграв у перших двох турах, отримав червону картку та більше не з'являвся на полі, навіть не потрапляв до заявки.

Нагадаємо, в неділю, 26 жовтня, Динамо в 10 турі УПЛ розгромило Кривбас із рахунком 4:0. Перемога дозволила "біло-синім" перервати серію з п'яти поспіль нічиїх у чемпіонаті.