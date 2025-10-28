Кривбас залишився без легіонера: команду покинув Бандейра
Рафаель Бандейра
ФК Кривбас
Португальський захисник Кривбаса Рафаель Бандейра покинув криворізьку команду.
Про це інформує пресслужба клубу.
Про причини такого рішення наразі не повідомляється.
Зауважимо, що Бандейра став гравцем Кривбаса у листопаді 2023 року на правах вільного агента. В його активі бронзові медалі УПЛ сезону-2023/24.
Загалом Рафаель зіграв 35 матчів за криворіжців, забив 1 гол та віддав 5 асистів. У поточному сезоні він зіграв у перших двох турах, отримав червону картку та більше не з'являвся на полі, навіть не потрапляв до заявки.
Нагадаємо, в неділю, 26 жовтня, Динамо в 10 турі УПЛ розгромило Кривбас із рахунком 4:0. Перемога дозволила "біло-синім" перервати серію з п'яти поспіль нічиїх у чемпіонаті.